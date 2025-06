’Miasmi ora va meglio’ Ma le indagini proseguono

Dopo anni di fastidi e sospetti, i miasmi a Grosseto sembrano finalmente placarsi. La voce di un residente di Casalecci, che ringrazia per il miglioramento, si unisce agli sforzi del Comitato ‘Grosseto Aria Pulita’ e delle autorità, impegnati a scoprire l’origine di un odore insopportabile. La speranza di una soluzione definitiva si fa più concreta mentre le indagini proseguono, portando fiducia in un futuro più respirabile per tutta la comunità.

GROSSETO "Finalmente dopo anni posso tornare ad aprire le finestre. Il cattivo odore non si sente più". E’ il messaggio di un residente di Casalecci che è stato recapitato qualche giorno fa a Matteo Della Negra, portavoce del Comitato ‘Grosseto Aria Pulita’, che si batte per capire da dove arrivi il cattivo odore che ormai da anni sta ammorbando la gran parte dei cittadini del capoluogo. Proseguono intanto gli accertamenti della Procura dopo la chiusura dei due impianti a biogas a San Martino. "Si tratta di una situazione che per il momento è in netto miglioramento rispetto al passato, almeno in quella zona - inizia Della Negra - per il momento infatti non vengono segnalati episodi di emissioni odorigine riconducibili al biogas". 🔗 Leggi su Lanazione.it