Miangue ripensa al suo esordio con l’Inter | Ricordo ancora le parole di De Boer momenti indimenticabili

. Le parole del belga. Intervistato da Tuttosport per commentare l’interesse del Milan per il belga De Cuyper, Senna Miangue, ex terzino dell’ Inter, ricorda le emozioni per il suo esordio in nerazzurro. IL RICORDO DEL MIO ESORDIO CON L’INTER CONTRO IL PALERMO – « Ricordo ancora quella domenica in cui il mister mi disse «Senna, sei pronto? Ora tocca a te» e mi inserì contro il Palermo. Due settimane dopo feci la prima da titolare a San Siro contro il Bologna. Momenti indimenticabili ». SULL’INTERESSE DEL MILAN PER DE CUYPER – « Ha un’ottima struttura fisica abbinata a una buona tecnica. 🔗 Leggi su Internews24.com