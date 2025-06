Miangue | Milan De Cuyper è pronto | ecco la differenza con Theo

Miangue Milan de Cuyper è pronto a fare il suo debutto e, tra curiosità e aspettative, spicca la differenza con Theo. Senna. Oggi, nelle pagine di 'Tuttosport', Miangue ha svelato dettagli interessanti sul giovane obiettivo di calciomercato del Milan, sottolineando le sue qualità e il suo potenziale. Con questo profilo promettente, il club rossonero punta a rinforzare la rosa e a scrivere un nuovo capitolo di successi.

Senna Miangue ha parlato a 'Tuttosport' oggi in edicola di Maxim De Cuyper, obiettivo di calciomercato (anche) del Milan per quest'estate. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Miangue: “Milan, De Cuyper è pronto: ecco la differenza con Theo”

In questa notizia si parla di: Miangue Milan Cuyper Pronto

Miangue racconta l'esordio all'Inter: "Ricordo ancora cosa mi disse De Boer" - Raggiunto da Tuttosport per commentare l'interesse del Milan per il belga De Cuyper, Senna Miangue, terzino sinistro del Cercle Bruges con un passato con le maglie di Cagliari e Inter, ricorda breveme ... Riporta msn.com

Calciomercato Milan: De Cuyper pronto al trasferimento - Il Milan cambia e per cambiare è importante tornare all'antico con il tecnico Massimiliano Allegri. L'arrivo anche di Igli Tare come ... Secondo calcioline.com

Dai nerazzurri al Milan per 18 milioni, colpo a sorpresa di mercato: Ibra “pronto” all’incredibile affondo a giugno - De Cuyper potrebbe rappresentare la soluzione ideale per il Milan. Il suo contratto, in scadenza nel 2028, non rende la trattativa semplice, ma il club rossonero sembra pronto a fare un primo ... Riporta msn.com