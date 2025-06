Mi vuole Conte | il prossimo acquisto del Napoli esce allo scoperto

Il calciomercato del Napoli si infiamma: tra voci di grandi acquisti e sogni dei tifosi, il futuro azzurro si fa sempre più intrigante. E ora, a sorpresa, il nome di Conte emerge come protagonista di questa nuova avventura. La sua conferma come possibile prossimo acquisto accende la fantasia dei supporter partenopei, pronti a sognare un’altra stagione magica sotto la guida di uno dei protagonisti più amati del calcio italiano.

La confessione del futuro acquisto dei partenopei accende ulteriormente il calciomercato e infiamma i tifosi partenopei che sognano il suo arrivo (LaPresse) – SerieANews.com Il Napoli punta a un mercato di tutto rispetto in vista della prossima stagione. Gli azzurri sanno che diventeranno la squadra da battere per via del tricolore cucito in petto e perché, tra le big, sono gli unici insieme alla Juve ad aver mantenuto la stessa guida tecnica. Eccezion fatta per la rivelazione Bologna con Italiano, dall’Inter al Milan, passando per Roma, Lazio, Atalanta e Fiorentina, hanno tutte cambiato allenatore. 🔗 Leggi su Serieanews.com