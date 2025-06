MFW il calcio al carrello di Esselunga

Immagina un calcio al carrello di Esselunga: un modo innovativo e divertente per promuovere uno stile di vita sano e equilibrato. Roberto Selva, advisor marketing e comunicazione, sottolinea come attraverso iniziative ludiche la catena invita a una spesa consapevole e coinvolgente. In occasione della Milano Football Week, Esselunga si riconferma sponsor delle nazionali italiane, unendo sport, salute e innovazione per ispirare tutti a vivere meglio.

Selva: "Con un gioco ludico promuoviamo uno stile di vita sano e equilibrato attraverso una spesa centrata", ha dichiarato Roberto Selva, advisor marketing e comunicazione Esselunga. Con diverse iniziative la catena di supermercati, sponsor delle nazionali italiane, ha preso parte alla Milano Football Week.

