metrotranvia l attesa durerà fino a marzo 2028

Sarà un mezzo di trasporto lento (circa un'ora per andare a Milano), il cantiere va di pari passo: il tram lungo la linea Milano-Seregno non circolerà prima di marzo 2028. Per altri tre anni, insomma, bisognerà mettersi l'anima in pace. Questo è quanto è emerso in questi giorni nel corso di un incontro organizzato dalla Città Metropolitana di Milano con i Comuni del Nord Milano: Cusano Milanino, Bresso, Paderno Dugnano. Seguirà un altro incontro in settimana (mercoledì 11 giugno se non subentreranno imprevisti) con i Comuni brianzoli: Nova Milanese, Desio e Seregno. Un incontro separato tra le realtà milanesi e quelle monzesi, anche perché le problematiche da affrontare sono di diverso tipo.