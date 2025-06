Meteo in Toscana | arriva il caldo africano mercoledì 11 previsti 35 gradi a Firenze

Prepariamoci a vivere un'estate infuocata: il caldo africano sta per raggiungere la Toscana, con temperature che sfioreranno i 35°C a Firenze mercoledì 11 giugno. Questa intensa ondata di calore, prevista per l'intera Italia a partire da domani, porterà afa e temperature record, trasformando le nostre giornate in un vero e proprio forno. Resta aggiornato e scopri come affrontare al meglio questa nuova sfida estiva.

Il caldo africano sta per fare capolino su tutta l'Italia a partire da domani, 9 giugno 2025. La prima ondata di afa e temperature bollenti del 2025, con la colonnina che si attesterà sui 37 gradi e oltre, colpirà infatti il nostro Paese, dal nord al sud, L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Meteo in Toscana: arriva il caldo africano, mercoledì 11 previsti 35 gradi a Firenze

