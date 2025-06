Meteo che tempo farà | le previsioni della Protezione Civile

Scopri cosa ci riserva il tempo nei prossimi giorni con le previsioni ufficiali della Protezione Civile della Regione Umbria. Per lunedì 9 e martedì 10 giugno, l’alta pressione garantirà condizioni di stabilità e sole, offrendo giornate ideali per le attività all’aperto. Ma restate aggiornati: il meteo può sempre sorprendere! Ecco tutto quello che c’è da sapere per pianificare al meglio i vostri momenti.

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per lunedì 9 e martedì 10 giugno, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornata all'8 giugno. Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "alta pressione con tempo stabile sul Mediterraneo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

In questa notizia si parla di: Tempo Meteo Farà Previsioni

Meteo, tempo instabile: da giovedì arriva un ciclone temporalesco al Sud LE PREVISIONI - Maggio si rivela un mese caratterizzato da un'intensa instabilità meteorologica. Da giovedì, un ciclone temporalesco colpirà il sud Italia, portando con sé acquazzoni e temporali a ciclo diurno.

Che tempo farà domani? Le previsioni #Meteo di sabato #7giugno Partecipa alla discussione

Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile https://ift.tt/hp3L9sU https://ift.tt/9JNfBYg Partecipa alla discussione