Messa di Pentecoste monito del Papa | Abbattere i muri d’odio basi di nazionalismi e guerre

Nel cuore della Festa di Pentecoste, Papa Leone XIV lancia un potente monito: lo Spirito Santo abbatte i muri dell’odio e dell’indifferenza, invitandoci a costruire ponti di amore e comprensione. È un appello urgente a superare nazionalismi e pregiudizi, affinché la pace possa prevalere nel mondo. Ricordiamoci che solo attraverso l’amore possiamo davvero abbattere i muri che ci dividono e promuovere un futuro di fratellanza universale.

"Lo Spirito infrange le frontiere e abbatte i muri dell'indifferenza e dell'odio", e "dove c'è l'amore non c'è spazio per i pregiudizi, per le distanze di sicurezza che ci allontanano dal prossimo, per la logica dell'esclusione che vediamo emergere purtroppo anche nei nazionalismi politici". Lo ha detto Papa Leone XIV nella messa di Pentecoste in Piazza San Pietro. "E di tutto questo sono tragico segno le guerre che agitano il nostro pianeta", ha aggiunto il Pontefice. "Lo Spirito apre le frontiere anche tra i popoli", ha spiegato Papa Prevost nell'omelia: "Le differenze, quando il Soffio divino unisce i nostri cuori e ci fa vedere nell'altro il volto di un fratello, non diventano occasione di divisione e di conflitto, ma un patrimonio comune da cui tutti possiamo attingere, e che ci mette tutti in cammino, insieme, nella fraternità".