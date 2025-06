Mercato Milan via Maignan? No problem Il sostituto può arrivare dal Barcellona

Il mercato del Milan si svela sempre più dinamico, e con Maignan pronto a partire, i rossoneri sono già alla ricerca di un degno sostituto. Secondo Mundo Deportivo, potrebbe arrivare dal Barcellona un nome sorprendente, aprendo nuove possibilità e confermando che la strategia di rafforzamento non si ferma mai. La sfida ora è trovare il giusto equilibrio tra qualità e opportunità, assicurando al Milan un futuro solido e competitivo.

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il Milan starebbe già pensando al post Maignan e arriva un'ipotesi dal Barcellona. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Mercato Milan, via Maignan? No problem. Il sostituto può arrivare dal Barcellona

Caos Maignan, addio ora inevitabile: il Milan ha già individuato due alternative - Il Milan si trova a dover affrontare una situazione critica con il portiere Mike Maignan, il cui addio sembra ormai inevitabile.

La dirigenza del #Milan, che l'anno scorso ha scartato #Conte (scudetto) per #Fonseca e scartato #Fonseca per #Conceicao ( SuperCoppa) adesso ha scelto per tre anni #Allegri (come avevo previsto il 17 settembre 2024. (foto3) In rossonero torna così un all

#Milanqualerivoluzione Milano. La rivoluzione, al Milan, parrebbe ormai inevitabile: la sconfitta col Bologna può accelerare i tempi. E a questo punto, se avverrà (il se è sempre d'obbligo nelle insondabili vicende societarie), è difficile che si tratti di una rivoluzi

