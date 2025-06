Mercato Milan il Chelsea e Maignan spingono Al suo posto scelto l’erede

Il mercato del Milan infiamma le voci e le schermaglie, tra cessioni eccellenti e nuovi arrivi. Il Chelsea e Maignan sono protagonisti di una trama avvincente, spingendo il club rossonero a trovare il giusto erede per rinforzare la rosa. La porta girevole non si ferma: scopriamo tutte le ultime novità su addii, acquisti e strategie di mercato che potrebbero cambiare il volto del Milan.

Mercato, continua la corte del Manchester City alla Serie A: nel mirino un big del Milan - Il Manchester City non smette di puntare i riflettori sulla Serie A, con un occhio attento al futuro.

Il Chelsea aspetta la risposta del Milan per Mike Maignan. Intanto Tare blocca Vanja Milinkovic-Savic, che sarebbe l’opzione più semplice. Jonathan David si allontana dall’Italia. Sam Beukema, sì al Napoli. Tutte le ultime novità di mercato. Partecipa alla discussione

Ultime di mercato - #Chelsea vuole chiudere per #BynoeGittens del #Dortmund, operazione da 35M,sta cedendo #Kepa,operazione low cost di 5M, all’Arsenal e ha offerto 15M al Milan per #Maignan - Visite per #Reijnders 55M +bonus al #City,che ha chiuso Partecipa alla discussione

