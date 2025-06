Mercato Juventus torna il blocco Azzurro? Non solo Tonali | la nuova dirigenza mette nel mirino due calciatori della Nazionale! Il possibile doppio colpo dalle rivali in Serie A

Il mercato della Juventus si anima di nuove strategie con un ritorno al blocco azzurro, coinvolgendo non solo Tonali ma anche altri talenti italiani come Donnarumma, Frattesi e Raspadori. La nuova dirigenza punta a rinforzare la rosa con giovani di qualitĂ , creando un mix di esperienza e freschezza tutto italiano. Un doppio colpo proveniente dalle rivali di Serie A potrebbe cambiare le carte in tavola: ecco tutti gli aggiornamenti.

Mercato Juventus, torna il blocco Azzurro? Non solo Tonali: cosa filtra sui nomi italiani per la nuova rosa dei bianconeri. Gli aggiornamenti. La Gazzetta dello Sport ha fornito un importante aggiornamento di mercato Juventus. Il sogno è Gigio Donnarumma, in caso di mancato rinnovo col PSG, e per il centrocampo Sandro Tonali. Ma non solo. Per la nuova Juve "made in Italy" rispuntano anche Frattesi e Raspadori: entrambi sono nei radar dei bianconeri da anni. Molto dipenderĂ dai nuovi equilibri dell' Inter e dal Napoli di Antonio Conte.

