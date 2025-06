Mercato Juventus pronti tre addii da circa 100 milioni di euro! Non mancano le sorprese nella lista dei partenti | tutti i nomi

L’estate della Juventus si preannuncia ricca di colpi di scena: tre addii da circa 100 milioni di euro sono pronti a sconvolgere il mercato bianconero. Sorprese e strategie si intrecciano mentre i nomi dei partenti si fanno sempre più caldi, con le valigie pronte e il futuro ancora da scrivere. La sessione di mercato promette di essere movimentata, e tutti gli occhi sono puntati su come questa rivoluzione influenzerà la squadra e la stagione a venire.

con le valigie in mano. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sul mercato Juventus, con un'estate che vedrà i bianconeri protagonisti tanto per gli acquisti ma anche per le cessioni, che non saranno poche. La dirigenza ha in programma in particolare tre addii che potrebbero fruttare circa 100 milioni di euro: Vlahovic (il Fenerbahce insiste su di lui), Nico Gonzalez (che piace in Premier League) e Douglas Luiz (potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio).