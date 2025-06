Mercato Juventus | l’Inter sorpassa domani la svolta per mettere le mani sull’obiettivo bianconero Aggiornamenti

Il mercato juventino si infiamma: l’Inter si prepara a superare la concorrenza e fare il grande passo per assicurarsi l’obiettivo tanto ambito. Domani potrebbe essere il giorno decisivo per sconvolgere gli equilibri, con novità che fanno tremare i tifosi bianconeri. La corsa a Ange-Yoan Bonny si anima, ma come evolverà questa sfida tra giganti? Rimanete sintonizzati per tutti gli aggiornamenti esclusivi.

Mercato Juventus: l’Inter mette la freccia, domani la svolta per acquistare l’obiettivo bianconero. Novità importanti. Arrivano novità significative sul futuro di Ange-Yoan Bonny, l’attaccante che ha attirato l’attenzione in questa stagione con la maglia del Parma. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’Inter sarebbe in netto vantaggio nella corsa al centravanti francese, per il quale il club emiliano chiede circa 25 milioni di euro. Le prossime ore potrebbero rivelarsi decisive, con la giornata di domani che potrebbe segnare una svolta. Più staccate, al momento, mercato Juventus e Napoli, che inseguono a distanza il talento transalpino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juventus: l’Inter sorpassa, domani la svolta per mettere le mani sull’obiettivo bianconero. Aggiornamenti

In questa notizia si parla di: Juventus Inter Svolta Obiettivo

Inter Women chiude la stagione con vittoria sulla Juventus e qualificazione in Champions League - La stagione dell'Inter Women si è conclusa in grande stile, con una vittoria netto contro la Juventus, fresca campione d'Italia.

Ndoye, ruggito Juve GRAZIE NINO ? Tare al Milan. La svolta buona ? La prima pagina del 21 maggio ? #Tuttosport Partecipa alla discussione

Inter, sorpasso alla Juventus: si chiudono 2 colpi - L'Inter non ha alcuna intenzione di mollare i suoi obiettivi: occhio al sorpasso sulla Juventus e a due colpi per i nerazzurri ... Segnala spaziointer.it

Juventus al Mondiale per Club 2025: sfide e possibile incrocio Inter - Quando gioca la Juventus? Chi affronterà nel girone? È possibile un incrocio con l’Inter? Quanto può guadagnare dal Mondiale per Club FIFA 2025? calcioin.it scrive

Osimhen-Juve: c’è la svolta, l’annuncio di Di Marzio - Sono giorni decisivi per il calciomercato dei bianconeri. Nonostante l’addio di Giuntoli, il nigeriano resta un obiettivo della Vecchia Signora Si prospettano settimane importanti in casa Juventus. Al ... Riporta informazione.it