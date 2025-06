Mercato Juve un attaccante rischia di uscire fuori dai radar bianconeri! La rivelazione del giornalista avvicina quel bomber verso altri lidi | gli ultimissimi aggiornamenti

Il mercato della Juventus si infiamma: un attaccante, finora considerato una possibile soluzione bianconera, sembra ormai destinato a lasciare i nostri colori. Le ultime indiscrezioni di Matteo Moretto e Fabrizio Romano indicano che il suo nome si allontana sempre di più dalla Continassa, avvicinandolo invece ad altri lidi. La domanda ora è: chi sarà il nuovo protagonista del reparto offensivo? La risposta potrebbe essere più vicina di quanto pensiamo.

Mercato Juve, quell’attaccante si allontana dai bianconeri: è molto piĂą vicino ad altre squadre! Gli ultimissimi aggiornamenti. C’è anche il mercato Juve su Jonathan David? No, secondo Matteo Moretto. Attraverso un video pubblicato sul canale You Tube di Fabrizio Romano, il giornalista ha di fatto quasi alzato bandiera bianca per conto dei bianconeri. Le sue parole. PAROLE –  «Si allontana sempre di piĂą un possibile futuro di Jonathan David in Italia, perchĂ© i costi di questa operazione sono comunque elevati: le commissioni e lo stipendio del calciatore sono dati importanti da considerare. Il Napoli era la squadra che piĂą si era avvicinata a Jonathan David sia sulle commissioni sia sullo stipendio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com