Mercato Inter Ausilio si muove per la difesa | non soltanto Leoni nel mirino!

Il mercato dell’Inter è in fermento: Ausilio si muove con decisione per rafforzare e ringiovanire la difesa, puntando non solo su Leoni ma anche su altri talenti emergenti. Dopo aver ufficializzato gli acquisti di Sucic e Luis Henrique, la strategia nerazzurra si concentra nel trovare nuovi profili che possano fare la differenza sotto porta e in fase difensiva. La campagna di rafforzamento è appena iniziata e le sorprese non sono finite...

Ecco gli altri obiettivi per il reparto arretrato dei nerazzurri. Una delle priorità del mercato Inter per la prossima stagione sarà anche quella di puntellare e ringiovanire la difesa. Dopo gli acquisti già ufficializzati di Petar Sucic e di Luis Henrique, i nerazzurri si muovono per regalare a Chivu un nuovo attaccante. Ma lavorano al contempo anche per il reparto arretrato. Come spiega Tuttosport, lì il preferito è diventato Leoni del Parma, ma le alternative non mancano. MERCATO INTER – « Per la difesa piace Leoni – ancor di più con l’arrivo di Chivu -, ma pure De Winter e Lucumì. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, Ausilio si muove per la difesa: non soltanto Leoni nel mirino!

