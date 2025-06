Mercato area rifiuti sotto esame | Potrebbe provocare disagi

Il mercato di piazza Togliatti si prepara a una trasformazione che potrebbe rivoluzionare la gestione dei rifiuti, ma non senza sollevare qualche dubbio. Durante l’ultimo giorno di mercato, abbiamo ascoltato commercianti e cittadini, scoprendo opinioni divergenti su questa nuova operazione di raccolta rifiuti sotto il controllo di Alia. Tra speranze e perplessità , emerge un quadro complesso: scopriamo cosa pensano gli abitanti della zona.

Area ecologica di piazza Togliatti, commercianti e ambulanti divisi sul tema. Ieri giorno di mercato siamo andati a chiedere agli operatori commerciali della zona e ai cittadini cosa ne pensassero di quest'opera che servirà per raccogliere i rifiuti dell'area mercatale e conservarli in scarrabili sotto il controllo di Alia. I pareri non sono tutti positivi. Mario Monda gestisce il negozio di parrucchiere sul lato nord della piazza. "Son qui da 35 anni – racconta – e sicuramente da tanto tempo si parla di ristrutturare la piazza. Siamo ancora in attesa di capire cosa accadrà , ma l'area ecologica non mi da fastidio.

