Meno auto rispetto al 2024

Ogni anno, il fascino delle auto esposte a Verona mi cattura, alimentando la mia passione per i motori. Michele Coraggia, appassionato veronese, ha condiviso con noi il suo entusiasmo, ma ha anche notato un calo di veicoli rispetto al passato. Nonostante questa diminuzione, lo stand Ferrari ha mantenuto il suo posto nel cuore dei visitatori. Un weekend fuori porta si trasforma così in un'occasione speciale per scoprire nuove emozioni e consolidare la propria passione.

"Vengo da Verona ogni anno, spinto dalla mia grande passione per i motori " ha detto Michele Coraggia. "Mi piace poter vedere con i miei occhi macchine che nella vita di tutti i giorni non avrei occasione di vedere, soprattutto così da vicino. Quest’anno però, ho notato meno auto esposte rispetto allo scorso anno. Nonostante questo, lo stand della Ferrari è rimasto il mio preferito. Abbiamo colto l’occasione per fare un weekend fuori porta godendoci la città di Modena e l’ esposizione. È stato un peccato non avere l’occasione di visitare la mostra dentro all’ Accademia Militare di Modena che, quest’anno, è stata spostata e posizionata solo all’esterno sulla piazza". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Meno auto rispetto al 2024"

