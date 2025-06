melzo rimpastino in giunta riassetto delle deleghe non facile

A Melzo, il rimpastino di giunta segna un importante tassello nel riassetto amministrativo, tra scelte strategiche e nuove deleghe. Con l’arrivo di Emidio De Cunto, già volto noto della maggioranza, si apre una fase di cambiamenti che promettono di influenzare il futuro della città . La sfida ora è capire come questa rotazione influenzerà le decisioni e la governance locale. Il quadro politico si evolve rapidamente, mantenendo tutti con il fiato sospeso.

Il nuovo assessore è scelto, la ridistribuzione delle deleghe in giunta fatta. I decreti arriveranno martedì, ma la notifica ai consiglieri è ufficiale, e, a poche settimane dalle dimissioni di Massimo Del Signore ecco servito il "rimpastino" di inizio estate: il nuovo assessore è Emidio De Cunto, già consigliere comunale di maggioranza eletto in una delle liste civiche a sostegno di Antonio Fusè. La sua nomina innesca una tripla girandola, quella del rimpiazzo in consiglio (da cui dovrà dimettersi), e in commissione territorio (di cui è presidente); il cambio della guardia, come si diceva, ha comportato anche un riassetto "tattico" delle deleghe in giunta.