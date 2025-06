Melek e Nuh entrano nelle grazie della famiglia Sansalan Un uomo misterioso trama nell' ombra

Melek e Nuh conquistano il cuore della famiglia Sansalan, ma un misterioso uomo si cela nell’ombra, tessendo una trama intricata. Il successo di "La notte nel cuore" in Italia continua a crescere, appassionando gli spettatori. La prossima puntata, in onda domenica 8 giugno su Canale 5, promette emozioni forti, con un incendio che mette a rischio Sumru e il ritorno di segreti sepolti nel passato, pronti a sconvolgere tutto.

I l grande successo in Italia di La notte nel cuore, la serie tv turca ambientata in Cappadocia, appare inarrestabile. La nuova puntata in onda domenica 8 Giugno su Canale 5 alle 21.20, si apre con un enorme incendio in cui rischia la vita Sumru. Per un caso fortuito, è proprio Nuh a salvarla: uno dei due gemelli che, molti anni fa, la donna è stata costretta ad abbandonare a poche ore dal parto. Il passato ritorna a tormentarla e il rischio che la famiglia scopra il suo segreto è davvero alto.