Meeting Città di Lucca Fabbri nel peso fa la migliore prestazione del 2025

arrivato a tali prestazioni nel lancio del peso, confermando ancora una volta il suo talento e la sua determinazione. Questo risultato straordinario non solo mette in evidenza la qualità dell’atletica italiana, ma si prospetta come un segnale di eccellenza per il futuro. Leonardo Fabbri si conferma protagonista indiscusso sulla scena internazionale, aprendo nuove possibilità e sfide per la stagione in corso.

LUCCA – A Lucca un meeting di altissimo livello di atletica. Con alcuni risultati di spessore mondiale. Come quello di Leonardo Fabbri: si esalta il campione europeo del peso con due lanci sopra i 22 metri nell’Italiana Assicurazioni Meeting internazionale Città di Lucca arrivando fino a 22,31 che vale la migliore prestazione mondiale dell’anno, ottenuta al quinto tentativo, dopo il 22,07 del terzo turno. Finora nessuno nel 2025 aveva ancora oltrepassato quel muro: la world lead era dello statunitense Payton Otterdahl (21,97 a Rabat). Ci riesce l’azzurro, in grande ascesa ad appena due giorni dal settimo posto con 21,35 al Golden Gala di Roma, incrementando nettamente il primato stagionale di 21,63 all’aperto a Zagabria e anche quello indoor di 21,95 in febbraio a Liévin. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

