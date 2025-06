MBAPPE sposta il focus sulle qualificazioni della Coppa del Mondo dopo la campagna della Nations League e ha licenziato Ballon D’Or Talks

Dopo l'emozionante campagna della Nations League, Kylian Mbappe sposta l'attenzione sulle imminenti qualificazioni per la Coppa del Mondo, ribadendo il suo impegno e ambizione con la nazionale francese. Il capitano dei Bleus, fresco di licenziamento dei discussi premi come il Ballon d'Or, si concentra ora sui prossimi passi, determinato a portare i suoi verso nuovi traguardi. La strada verso il Qatar 2026 è ancora lunga, e Mbappe non vede l'ora di scrivere un nuovo capitolo di successi.

2025-06-08 17:58:00 Il web non parla d’altro: Il capitano francese Kylian Mbappe afferma di essere soddisfatto della sua squadra che rimbalza dalla perdita della Nations League in Spagna nei play-off del terzo posto. Les Bleus ha terminato la campagna con una vittoria sulla Germania, grazie ai gol della stella del Real Madrid e Michael Olise. E mentre c’era molto da apprezzare sulla performance francese a Stoccarda, Mbappe ha adottato un approccio equilibrato alle cose nella sua intervista post-partita, nonostante si spostasse uno dietro Thierry Henry nelle classifiche di tutti i tempi per il suo paese. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

