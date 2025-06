MBAPPE Impronta dal trionfo della Champions League di PSG

L’attesa è finita: il trionfo del Paris Saint-Germain in Champions League ha scritto una nuova pagina di storia, e Kylian Mbappé, protagonista indiscusso di questa impresa, si mostra felice e orgoglioso del percorso compiuto. Nonostante le tensioni passate e il trasferimento al Real Madrid, il numero 7 francese rivela un cuore grande e uno spirito sportivo che supera le rivalità. La sua recente dichiarazione evidenzia come il calcio possa unire, ispirare e creare momenti memorabili.

Kylian Mbappe ammette di essere felice per Paris Saint-Germain a seguito del trionfo della Champions League, nonostante abbia lasciato il club solo un anno prima in circostanze tese. L'attaccante francese, che si è unito al Real Madrid per un trasferimento gratuito la scorsa estate, ha dichiarato di non avere alcuna amarezza che guardava la sua ex squadra che alla fine solleva la più prestigiosa trofeo del club dell'Europa. "Ero felice, se lo meritavano, hanno subito così tanti problemi, anch'io l'ho attraversato.

