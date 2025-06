Maxi accordo per le imposte evase Pignataro versa al fisco 280 milioni

In un’operazione senza precedenti, Andrea Pignataro, uno dei volti più influenti dell’imprenditoria italiana, ha deciso di saldare il conto con il fisco, versando ben 280 milioni di euro. La vicenda, che aveva sollevato molte polemiche, si conclude con un maxi accordo che segna un precedente nel panorama fiscale nazionale. La vicenda era...

Andrea Pignataro, il secondo uomo più ricco d’Italia dopo Giovanni Ferrero, ha deciso di chiudere i conti con il fisco. E il prezzo per farlo è piuttosto salato: 280 milioni di euro. È questa, infatti, la cifra che il ’Bloomberg italiano’ dovrà pagare all’Agenzia delle entrate che gli contestava di aver evaso imposte per mezzo miliardo nel decennio dal 2013 al 2023, conto salito a 1,2 miliardi con le sanzioni e gli interessi. La vicenda era deflagrata nei mesi scorsi perché Pignataro era finito nel mirino, oltre che del fisco, anche della Procura di Bologna che aveva aperto un fascicolo per evasione fiscale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Maxi accordo per le imposte evase. Pignataro versa al fisco 280 milioni

