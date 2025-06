Mauro Serio | “Solletico finì per colpa dei Pokemon La tv educativa è morta ora tutto è scaricato su scuola e famiglie”

Mauro Serio, volto indimenticabile della tv dei ragazzi degli anni Novanta, riflette sul declino della televisione educativa e sui cambiamenti sociali che hanno rivoluzionato il modo di intrattenere e educare le nuove generazioni. Con un sorriso nostalgico e uno sguardo critico, Mauro analizza come i Pokémon e altri fenomeni abbiano segnato una svolta, lasciando spazio a un sistema in cui scuola e famiglie si sono fatte carico di un compito sempre più complesso. Continua a leggere per scoprire la sua opinione.

Intervista a Mauro Serio, icona della tv dei ragazzi degli anni novanta: “Sono orgoglioso di aver lasciato il segno in diverse generazioni, ma dopo Solletico fui messo in disparte. L’atteggiamento tipico degli italiani è quello di inserirti in una casella e di non toglierti più da lì”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

