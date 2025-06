Mauro Corona | “Scappai dall’altare uscii e andai al bar rientrai solo per il sì”

Mauro Corona, scrittore e narratore della montagna, si apre con sincerità e passione in un’intervista intensa. Tra ricordi d'infanzia, riflessioni profonde e aneddoti emozionanti, l'autore svela il suo mondo autentico e le sue convinzioni. Un viaggio tra memoria e verità che cattura il cuore di chi desidera conoscere da vicino l’uomo dietro le parole. Continua a leggere per scoprire un Mauro Corona inedito e sorprendente.

Mauro Corona si racconta in una lunga intervista, nella quale parla della sua infanzia, della montagna, delle sue convinzioni e racconta aneddoti come quello della fuga dall'altare il giorno in cui ha sposato sua moglie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Mauro Corona Altare Scappai

Mauro Corona invita Roberto Saviano a Erto: «Venga qui, ogni tanto c'è bisogno di un ritiro» - Mauro Corona ha invitato Roberto Saviano a ritirarsi a Erto, sottolineando l'importanza di momenti di pausa.

Mauro Corona: “Scappai dall’altare, uscii e andai al bar, rientrai solo per il sì” - Mauro Corona si racconta in una lunga intervista, nella quale parla della sua infanzia, della montagna, delle sue convinzioni e racconta aneddoti come ... fanpage.it scrive

Mauro Corona, arriva la confessione sull’ex compagna: “Fuggito davanti all’altare” - Lo scrittore in una recente intervista ha raccontato un aneddoto che riguarda il suo passato e quanto accadde molti anni fa ... Lo riporta msn.com

Mauro Corona, la mia vita finché capita: un documentario scava nell’intimità di un personaggio - Ogni settimana appare in televisione e sembra interpretare una parte, almeno questo si intuisce dalla visione del documentario Mauro Corona ... che è scappata e li ha abbandonati. Si legge su comingsoon.it