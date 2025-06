Maurizio Milan | Le costruzioni belle sono quelle che migliorano la vita

Maurizio Milan, ingegnere strutturista di fama internazionale e fedele collaboratore di Renzo Piano, incarna la filosofia che le costruzioni più belle sono quelle che migliorano la vita. La sua visione innovativa e il suo approccio pragmatico lo pongono all’avanguardia nel settore, affrontando ogni sfida con creatività e determinazione. Nella sua lunga carriera, ha contribuito a realizzare opere iconiche che testimoniano come soluzioni semplici possano risolvere problemi complessi, dando forma a un mondo migliore.

Mai dire: questo non si può fare. Piuttosto pensare a come farlo cercando "soluzioni semplici a problemi complessi". È la massima dell'ingegnere strutturista Maurizio Milan, una vita di lavoro con celebri architetti. Il tandem più assiduo con Renzo Piano, una collaborazione cominciata nel 1983 per realizzare opere innumerevoli tra cui il Ponte San Giorgio a Genova, l'Auditorium dell'Aquila dopo il sisma, la chiesa di Padre Pio a San Giovanni Rotondo, l'ospedale di Entebbe in Uganda voluto da Gino Strada (Milan ha devoluto a Emergency anche il ricavato del libro "Affinità strutturali", in cui ha raccontato l'avventura professionale con Piano).