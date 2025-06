Maurizio Ganz nuovo allenatore del Magenta | obiettivo ritorno in Serie D

Nuovo allenatore del Magenta, Maurizio Ganz porta con sé un bagaglio di esperienza e ambizione. Dopo la retrocessione in Eccellenza, il club milanese punta a tornare con forza in Serie D, affidandosi alle competenze di un nome di spicco nel calcio italiano. Con questa scelta, le Aquile mirano a risollevare le sorti della squadra e a ricostruire un percorso vincente, pronti a scrivere una nuova pagina della loro storia.

MAGENTA (Milano) Un nome altisonante a Magenta, per provare a ripartire dopo l’amara e polemica retrocessione in Eccellenza (la famiglia Cerri, proprietaria del club, nemmeno troppo velatamente ha messo in dubbio la regolarità della gara tra Crema e Ospitaletto, accusando le due rivali di aver confezionato un “biscotto“ che nelle ultime giornate ha compromesso le speranze di salvezza dei gialloblù). Le Aquile hanno nominato Maurizio Ganz come nuovo allenatore della prima squadra. L’ex centravanti friulano della Serie A torna dunque a sedersi su una panchina dopo quasi due anni di stop. Nel novembre 2023 era infatti finita con l’esonero l’avventura durata quattro anni col Milan Femminile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Maurizio Ganz nuovo allenatore del Magenta: obiettivo ritorno in Serie D

