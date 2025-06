Maturità 2025 la caccia ai prof esterni esplode su TikTok | come funziona il mercato di informazioni per gli studenti – I video

Maturità 2025: la caccia ai prof esterni infiamma TikTok. La piattaforma si trasforma nel cuore pulsante di strategie e rumor, dove studenti e influencer condividono informazioni, svelando un mercato digitale in fermento. Con l’annuncio ufficiale del Ministero dell’Istruzione, si apre un nuovo capitolo nella preparazione degli studenti, tra speranze, dubbi e tecniche innovative che rivoluzionano il modo di affrontare l’esame più importante. Ma fino a che punto si può fidare di queste fonti?

Per la Maturità di quest'anno, c'è una nuova "arma segreta" che gli studenti usano per prepararsi: TikTok. Dopo l'annuncio dei commissari esterni di tutta Italia, la piattaforma social si è trasformata in un vero e proprio centro operativo per i maturandi, un mercato dove si intrecciano speranze, strategie e, soprattutto, informazioni (vere o presunte) sui famigerati commissari esterni. L'annuncio del ministero dell'Istruzione e del Merito è arrivato il 4 giugno e da quel momento si è scatenato il caos. Non più solo messaggi nei gruppi WhatsApp o scambi di informazioni tra amici di amici: oggi la tradizionale caccia al prof si fa a suon di video, reel e trend.