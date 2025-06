Maturità 2025 | conto alla rovescia per 10 457 candidati abruzzesi in provincia di Chieti i più numerosi

Il countdown per la maturità 2025 è ufficialmente iniziato: tra gli 10.457 studenti abruzzesi, protagonisti della provincia di Chieti, si apre un nuovo capitolo di sfide e opportunità. Con l’attenzione rivolta a questo importante traguardo, l’emozione si mescola alla determinazione. Mentre le scuole chiudono le loro porte, il futuro si disegna davanti a loro, pronto a essere scritto con impegno e passione. In...

Con la chiusura delle scuole è iniziato il conto alla rovescia per gli esami di Stato 2025 anche per gli studenti abruzzesi. Nella nostra regione siederanno sui banchi 10.457 candidati (lo scorso anno erano stati 10.652) di cui 196 esterni affidati alla valutazione di 434 commissioni. In. 🔗 Leggi su Chietitoday.it