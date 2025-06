Massimo Giannini attacco a Meloni dal salottino rosso | Fugge dalle responsabilità

Nel salottino di Massimo Gramellini, si accende il dibattito politico con l’attacco di Massimo Giannini a Giorgia Meloni, accusata di fuggire dalle responsabilità. La manifestazione pro-Gaza della sinistra, infatti, si trasforma in un palcoscenico per chiamare alle urne contro le misure promosse dalla stessa sinistra. Ma ci chiediamo: quanto è reale questa strategia di opposizione o è solo un tentativo di distogliere l’attenzione?

Non poteva mancare nel salottino di Massimo Gramellini l'attacco di Massimo Giannini, editorialista di Repubblica, a Giorgia Meloni nel giorno della manifestazione per Gaza della sinistra. Una manifestazione che, come vi abbiamo raccontato su Libero, è stata usata per invitare il popolo progressista a recarsi alle urne per votare Sì contro almeno quattro provvedimenti voluti dalla stessa sinistra. Ma tant'è. E così Giannini a In Altre Parole su La7 attacca a testa bassa l'esecutivo e soprattutto il premier sulla posizione dell'Italia sul panorama internazionale: "Giorgia Meloni ha evitato i vertici internazionali sull'Ucraina, scegliendo l'assenza in un momento chiave per la diplomazia europea.