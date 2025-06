Massiccio attacco di droni dall’Ucraina | Mosca chiude gli aeroporti

Un intenso attacco di droni dall'Ucraina scuote la Russia: molte regioni sono state colpite e gli aeroporti di Mosca sono stati chiusi. Questa offensiva senza precedenti segna un nuovo capitolo nel conflitto, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza e sulla stabilità della regione. La Russia reagisce con misure drastiche, ma cosa riserverà il futuro in questa escalation? Restate aggiornati con noi su ogni sviluppo.

Ondata di droni colpisce diverse regioni russe. Oggi, 8 giugno 2025, la Russia è stata oggetto di una vasta offensiva da parte dell'Ucraina, con 61 droni abbattuti dalle difese aeree russe. I droni sono stati intercettati in varie aree tra cui Tula, Bryansk, Kaluga, Oryol, Belgorod, Kursk, la regione di Mosca e la Crimea, secondo quanto riferito dal Ministero della Difesa russo. Chiusi gli aeroporti di Mosca. A seguito dell'attacco, gli aeroporti Vnukovo e Domodedovo – tra i più importanti della capitale russa – sono stati temporaneamente chiusi. Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha comunicato su Telegram che l'allarme è scattato alle 4 del mattino, quando le unità di difesa aerea hanno iniziato a contrastare le ondate di droni dirette verso la città.

