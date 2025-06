Massacro a Villa Pamphili | madre e figlia uccise e abbandonate tra i rovi

Un pomeriggio di relax tra natura e risate si è trasformato in un incubo a Villa Pamphili, il terzo parco più grande di Roma. Due ritrovamenti sconvolgenti, a poche centinaia di metri di distanza, hanno scosso la città: i corpi senza vita di una bambina di circa sei mesi e di una donna di circa quarant'anni, presumibilmente madre e figlia. La cronaca di questa tragedia ci invita a riflettere sul lato oscuro di un luogo simbolo di serenità e svago.

Un pomeriggio di sport e svago si è trasformato in un incubo a Villa Pamphili, il terzo parco pubblico più grande di Roma. Sabato scorso, in due momenti distinti e a poche centinaia di metri di distanza, sono stati scoperti i corpi senza vita di una bambina di circa sei mesi e di una donna quarantenne, presumibilmente madre e figlia. La cronaca dell'orrore. Il primo ritrovamento risale alle 16:30, quando due donne che passeggiavano nel parco hanno notato tra i rovi quello che inizialmente sembrava un bambolotto. "Sembrava una bambola, non avrei mai pensato che si potesse trattare di un essere umano", racconta ancora sconvolto uno dei testimoni.

Il giallo dei tempi: la donna "morta 3-4 giorni prima" della bambina. Attesa per autopsia e Dna #VillaPamphili #Roma #8giugno https://iltempo.it/roma-capitale/2025/06/08/news/villa-pamphili-corpi-bambina-donna-chi-erano-autopsia-dna-tempi-madre-e-figlia- Partecipa alla discussione

Le vittime di Villa Pamphili sono madre e figlia dell'est Europa: si cerca un uomo - La donna sarebbe morta alcune ore prima della bambina ma è giallo ancora sulle cause: le ricerche sono estese a tutta la Capitale ... Come scrive msn.com

Identificate le vittime di villa Pamphili a Roma: madre e figlia, sono dell'Est, la donna aveva 40 anni. Si cerca un uomo - Si sta cercando un uomo. Le vittime, madre e neonata trovate cadaveri nel parco di Villa Pamphili, sono dell'Est. L'ipotesi di clochard ... Si legge su roma.corriere.it

Identificate le vittime, madre e figlia, di villa Pamphili a Roma: sono dell'Est, la donna aveva 40 anni. Si cerca un uomo - Verranno svolte martedì le autopsie sui corpi della donna e della bimba di sei mesi trovati ieri in Villa Pamphili a Roma. La Procura, che nelle prossime ore… Leggi ... Come scrive informazione.it