Mass Effect la serie TV riceve degli aggiornamenti importanti

Dopo anni di attesa, il mondo di Mass Effect sta per tornare più vivo che mai, grazie a una serie di aggiornamenti entusiasmanti. BioWare sta preparando il tanto atteso quinto capitolo, mentre Amazon e MGM Studios sviluppano una nuova serie TV ambientata nello stesso universo. Tra queste novità, spicca la conferma di Doug Jung come showrunner, promettendo un’esplorazione ancora più profonda e coinvolgente di questo epico universo narrativo.

È passato un bel po’ di tempo dall’ultima volta che abbiamo avuto un nuovo capitolo della saga di Mass Effect, e BioWare sta attualmente lavorando per portare al pubblico il quinto capitolo. Non si tratta dell’unica proprietà incentrata sul videogioco all’orizzonte, però, visto che Amazon e MGM Studios stanno lavorando anche a una serie televisiva ambientata nello stesso universo, e ora Variety riporta che Doug Jung sarà lo showrunner della serie. Sebbene non si sappia molto, indiscrezioni precedenti indicavano che Daniel Casey avrebbe scritto e prodotto la serie su Mass Effect, mentre Jung avrebbe ricoperto il ruolo di produttore esecutivo insieme a Karim Zreik di Cedar Tree Productions, Michael Gamble di EA e Ari Arad. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Mass Effect, la serie TV riceve degli aggiornamenti importanti

In questa notizia si parla di: Serie Mass Effect Riceve

Mass Effect Serie TV: Prime Video Ingaggia Doug Jung Come Showrunner - Sei pronto a esplorare un universo epico come mai prima d’ora? Prime Video annuncia con entusiasmo l’ingaggio di Doug Jung, già autore di Star Trek Beyond, come showrunner della serie TV ispirata al celebre videogioco BioWare, Mass Effect.

La serie TV di Mass Effect di Amazon Prime Video ha trovato il suo showrunner - Amazon MGM Studios ha ingaggiato Doug Jung per il ruolo di showrunner dell'attesissima serie TV Prime Video di Mass Effect. msn.com scrive

Mass Effect: finalmente ci sono novità ufficiali sulla serie tv live-action di Prime Video - Scoprite le ultime novità ufficiali su Mass Effect, attesissima serie televisiva live-action di Prime Video tratta dall'omonimo videogame. Come scrive serial.everyeye.it

Mass Effect, la serie di Prime Video ha trovato il suo showrunner - Mass Effect è una saga videoludica sviluppata da BioWare e pubblicata da Electronic Arts amatissima dai fan degli RPG, ovvero i giochi di ruolo. Come scrive cinematographe.it