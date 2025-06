Mary Pickford | il cocktail che celebra l’icona del cinema muto

raffinata semplicità fanno del Mary Pickford un vero e proprio omaggio alla leggenda che lo ispira, invitando gli appassionati di cinema e mixology a riscoprire il fascino intramontabile dello spettacolo classico.

Nel panorama della mixology classica, pochi cocktail riescono a racchiudere in un bicchiere tanto fascino cinematografico quanto il Mary Pickford. Questo drink, dal colore rosato delicato e dal sapore dolce e fruttato, rappresenta un ponte ideale tra l'età d'oro di Hollywood e l'arte della miscelazione, offrendo un'esperienza sensoriale che evoca immediatamente i fasti del cinema muto degli anni Venti. La sua eleganza discreta e la sua composizione raffinata lo rendono ancora oggi uno dei cocktail più apprezzati dai bartender di tutto il mondo. La storia di un omaggio liquido. Il cocktail nacque al bar dell'hotel National di Cuba nel 1920, in un periodo storico particolarmente significativo per l'industria cinematografica e per la cultura del bere.