Martusciello vice di Chivu | cosa ci dice la scelta dell’Inter!

La nomina di Giovanni Martusciello come vice di Cristian Chivu all’Inter segna un'importante sinergia tra gioventù e consolidata esperienza nel mondo nerazzurro. Per il campano, si apre una nuova sfida in un club storico, rafforzando la squadra tecnica con competenza e passione. Questa scelta strategica rivela la volontà dell’Inter di costruire un team affiatato, capace di affrontare con successo le sfide della stagione.

Giovanni Martusciello farà parte dello staff tecnico di Cristian Chivu all’Inter. Per il campano si tratterà della seconda esperienza in nerazzurro. LA SCELTA – Giovanni Martusciello sarà il vice-allenatore dell’Inter chiamato ad accompagnare da vicinissimo Cristian Chivu nella sua nuova avventura in nerazzurro. La decisione dei meneghini risponde alla volontà di abbinare alla freschezza delle idee del rumeno l’esperienza e la conoscenza approfondita delle dinamiche della panchina da parte del campano. Nel caso di Martusciello, inoltre, emerge un altro elemento di spiccata rilevanza nel contesto di riferimento: l’aver già respirato l’aria del mondo nerazzurro, nel 2017 al 2019, durante il periodo in cui ha ricoperto il ruolo di collaboratore tecnico di Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Martusciello vice di Chivu: cosa ci dice la scelta dell’Inter!

