Martusciello Inter sarà lui il vice di Chivu! Ritorno in nerazzurro per lui | ecco quale era stata la sua precedente esperienza

Giovanni Martusciello torna a far parte dell'Inter, questa volta nel ruolo di vice allenatore di Cristian Chivu. Un ritorno emozionante per l’ex membro dello staff di Spalletti nel 2017, che promette di portare esperienza e determinazione alla squadra nerazzurra. La sua conoscenza del club e del calcio italiano sarà un valore aggiunto in questa nuova avventura. Ecco quale era stata la sua precedente esperienza nel club meneghino.

nel club meneghino. Giovanni Martusciello torna all' Inter. Sarà lui il vice allenatore di Cristian Chivu in nerazzurro, ad annunciarlo è la Gazzetta dello Sport. Per lui si tratta appunto di un ritorno, avendo fatto parte dello staff di Spalletti nel 2017. MARTUSCIELLO INTER – « Oggi è stato completato lo staff del 44enne allenatore romeno: lo accompagnerà da subito alla Pinetina e mercoledì partirà destinazione California per il Mondiale. Il ruolo di vice, ultima casella mancante, sarà occupato da Giovanni Martusciello.

