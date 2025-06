Martin Martin Scorsese non va più al cinema per colpa del pubblico che parla mangia rumorosamente e non spegne il cellulare

Martin Scorsese, leggendario regista, ha scelto di abbandonare le sale cinematografiche a causa del crescente caos degli spettatori rumorosi, mangianti e distratti. Ma è davvero solo maleducazione o c'è anche spazio per una partecipazione più coinvolgente? In un’epoca in cui l’esperienza collettiva si sta sgretolando, ci chiediamo: il cinema può ancora essere un luogo di vera condivisione? La risposta potrebbe sorprenderci.

Martin Scorsese ha deciso di non andare più a vedere un film in sala. La colpa è degli spettatori, sempre più rumorosi e incivili. Tuttavia una cosa è la maleducazione, un'altra è la partecipazione, su cui ci permettiamo umilmente di dire la nostra. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Martin Martin Scorsese non va più al cinema per colpa del pubblico, che parla, mangia rumorosamente e non spegne il cellulare

