Marsilio sul Pescara in B | Festeggio a nome personale e dell' intera giunta questo importante traguardo

Marsilio, con grande entusiasmo, celebra il ritorno del Pescara in Serie B, un traguardo raggiunto con fatica e passione. Questa vittoria, suggellata ai calci di rigore, rappresenta un momento di gioia e orgoglio per tutto l'Abruzzo. Festeggio a nome personale e dell'intera giunta regionale questo risultato, consapevoli che le maglie biancazzurre porteranno avanti i valori e le speranze della nostra terra. Il futuro promette grandi successi per il nostro...

"Una vittoria sofferta che dopo i calci di rigore riporta il Pescara in serie B. Una festa per l'intero Abruzzo. Festeggio a nome personale e dell'intera giunta regionale questo importante traguardo con la consapevolezza che le maglie biancazzurre l'anno prossimo promuoveranno il nostro. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Marsilio sul Pescara in B: "Festeggio a nome personale e dell'intera giunta questo importante traguardo"

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Pescara Festeggio Nome Personale

Il Pescara vince ai rigori e torna in serie B - ABRUZZO. “Una vittoria sofferta che dopo i calci di rigore riporta il Pescara in serie B. Una festa per l’intero Abruzzo. Festeggio a nome personale e dell’intera giunta regionale questo importante tr ... Segnala informazione.it

Super Plizzari chiude la porta alla Ternana, i rigori mandano in B il Pescara | Pagelle - I calci di rigore regalano al Pescara la Serie B, grazie al suo portiere, Alessandro Plizzari. Miracoloso in almeno quattro interventi e in grado di parare tre conclusioni rossoverdi dal dischetto. La ... Secondo informazione.it

Marsilio, vittoria sofferta, festa per l'intero Abruzzo - "Una vittoria sofferta che dopo i calci di rigore riporta il Pescara in serie B. Una festa per l'intero Abruzzo. (ANSA) ... Segnala ansa.it

Il giocatore più SFORTUNATO di sempre ?#griezmann#calcio