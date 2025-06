Marocchi critico sulla Nazionale | Dimissioni di Spalletti? Potremmo chiamare anche Mago Merlino Oggi c’è una sola soluzione

Dopo il pesante ko in Norvegia, Giancarlo Marocchi non ha risparmiato critiche alla Nazionale e al suo attuale stato di forma. Con un tono deciso e senza mezzi termini, l’ex calciatore ha sottolineato come il problema principale sia il movimento calcistico italiano e ha evidenziato la necessità di una svolta radicale, chiamando in causa anche Spalletti. Oggi, per rilanciare il nostro calcio, c’è una sola soluzione: cambiare rotta.

Marocchi critico sulla Nazionale dopo il clamoroso tonfo in Norvegia. Le sue dichiarazioni su squadra, Spalletti e movimento calcistico. Giancarlo Marocchi ha parlato a Sky Sport dopo il ko dell' Italia in Norvegia. Di seguito le sue parole anche su Spalletti, uno dei nomi accostati anche al mercato Juve in passato. MAROCCHI – « Tutto sta nel chiedersi cosa è il movimento Italia, che purtroppo è questo. Se anche Spalletti dovesse arrivare alla decisone eclatante tipo le dimissioni, potremmo chiamare anche Mago Merlino, ma chi convocherebbe? Per una Nazionale un ct dovrebbe avere la possibilità di convocare 22 giocatori su almeno un centinaio titolari.

