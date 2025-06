mark hamill racconta come carrie fisher lo ha convinto ad ad andare oltre star wars

Mark Hamill racconta come Carrie Fisher, con il suo spirito indomito, lo abbia convinto a superare il suo ruolo iconico di Luke Skywalker. Dopo il successo di Star Wars, l’attore si è scontrato con un’inarrestabile stereotipizzazione che ha messo in dubbio la sua stessa identità artistica. La loro amicizia e il sostegno reciproco lo hanno aiutato a riscoprire se stesso, aprendo la strada a nuove sfide e a una carriera più ricca e diversificata.

Dopo l'esplosivo successo di Star Wars, Mark Hamill ha dovuto affrontare uno dei peggiori casi di stereotipizzazione nella storia di Hollywood. L'attore ha faticato a trovare ruoli, soprattutto ruoli diversi da quelli di Luke Skywalker, come ha spiegato più volte nel corso degli anni. È uno dei motivi per cui si è avvicinato ad altri media, come il doppiaggio per l'animazione o la recitazione teatrale a Broadway. In una nuova intervista con NPR, Hamill ha ricordato come la sua co-protagonista Carrie Fisher lo abbia aiutato a mettere in prospettiva la sua fama e a farsene una ragione. Lo ha convinto a non cercare di nascondersi dall'eredità del franchise.