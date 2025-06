Marina di Varcaturo Napoli accoltellato in spiaggia dopo una lite | morto 18enne | Fermato un coetaneo i due si conoscevano

Tragedia sulla spiaggia di Marina di Varcaturo, dove Nicola Mirti, un giovane di 18 anni, è stato accoltellato mortalmente dopo una lite con un coetaneo conosciuto. La scena si è trasformata in un incubo, con tensioni palpabili anche nell'ospedale, quando un amico della vittima ha fatto irruzione con della benzina. Un episodio che sconvolge la comunità napoletana e solleva ancora una volta il tema della violenza tra giovani.

