Mariavittoria Minghetti svela come stanno le cose con Tommaso Franchi | poi cita il suo ex fidanzato

Mariavittoria Minghetti mette fine alle voci di crisi con Tommaso Franchi, smentendo ogni gossip e confermando: sono ancora più uniti che mai. Dopo settimane di chiacchiere e segnali sui social, l’ex gieffina rivela la verità in un’intervista esclusiva a PiùDonna. Ricordando anche il suo passato, come l’ex fidanzato Luca, Mariavittoria chiarisce che il loro amore resiste alle tempeste. La coppia dimostra così di essere pronta a sfidare ogni ostacolo, consolidando il proprio legame.

Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi stanno ancora insieme, e più uniti che mai. Dopo giorni di voci insistenti su una presunta crisi, l’ex gieffina ha rotto il silenzio in un’intervista rilasciata a PiùDonna, smentendo categoricamente le indiscrezioni che li volevano ormai lontani, se non addirittura separati. Un chiarimento necessario dopo che sui social erano comparsi segnali che avevano acceso il gossip: foto di coppia rimosse, unfollow reciproco e silenzi sospetti. La smentita ufficiale di Mariavittoria Minghetti. “ Con Tommy va tutto bene ”, ha affermato Mariavittoria Minghetti con decisione. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Mariavittoria Minghetti svela come stanno le cose con Tommaso Franchi: poi cita il suo ex fidanzato

