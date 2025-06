Mariavittoria Minghetti rompe il silenzio su una presunta crisi tra lei e Tommaso Franchi, alimentando curiosità e speculazioni tra i fan. Dopo aver condiviso un intenso percorso durante il Grande Fratello, l’ipotetico allontanamento ha fatto scalpore. Ora, la giovane influencer decide di chiarire la situazione e mettere fine alle voci, dimostrando che l’amore e l’amicizia possono affrontare anche momenti di incertezza. Ecco cosa è emerso nella sua intervista esclusiva.

🔗 Leggi su 361magazine.com