Mariastella Dosmo è Miss Miluna Adriatico

Mariastella Dosmo di Udine si è aggiudicata il titolo di Miss Miluna Adriatico, portando a casa un riconoscimento prestigioso durante la selezione per Miss Italia 2025. Con eleganza e carisma, ha conquistato giudici e pubblico, emergendo tra tante candidate talentuose. Sul podio, insieme a lei, Federica Iacopino e Mariastella Nardin hanno dimostrato il loro splendore, rendendo questa competizione una vera celebrazione di bellezza e talento. Questa vittoria segna l'inizio di un percorso emozionante...

È Mariastella Dosmo di Udine la nuova Miss Miluna Adriatico, titolo conquistato nel corso della selezione valida per il concorso nazionale Miss Italia 2025. Sul podio, accanto a lei, Federica Iacopino di Tricesimo e Mariastella Nardin di Tavagnacco, rispettivamente seconda e terza classificata. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Mariastella Dosmo è Miss Miluna Adriatico

