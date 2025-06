Mariastella Dosmo di Udine è Miss Miluna Adriatico

Mariastella Dosmo di Udine brilla come nuova regina di bellezza: è la vincitrice di Miss Miluna Adriatico, il titolo che celebra eleganza e talento. A soli diciannove anni, studentessa in una scuola per interpreti, si è distinta con grazia e determinazione, conquistando il cuore della giuria. Con questa vittoria, Mariastella apre un nuovo capitolo di successi e ambizioni, dimostrando che con passione e impegno i sogni diventano realtà.

Vincitrice del primo titolo in palio, “Miss Miluna Adriatico” Mariastella Dosmo, diciannove anni di Udine, studentessa in una scuola per interpreti. Con Mariastella sono anche state premiate: al secondo posto Federica Iacopino, diciannove anni di Tricesimo (Ud), studentessa di scienze umane; terza classificata Maristella Nardin, diciannovenne di Tavagnacco (Ud), studentessa di scienze umane; quarta classificata Viviana Gambirasio, ventun anni di Pagnacco (Ud) studentessa di economia aziendale e commessa; al quinto posto Ionelia Cojocaru, ventitré anni di Sesto al Reghena (Pn), studentessa di infermieristica; sesta classificata Sofia Pasqualin, ventidue anni di San Michele al Tagliamento che lavora in un’azienda alimentare. 🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - Mariastella Dosmo di Udine è Miss Miluna Adriatico

