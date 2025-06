Maria Rosaria Boccia si rompe un altro rapporto Con Rita De Crescenzo è finita | Non accostate più il mio nome al suo

Maria Rosaria Boccia mette fine a ogni ambiguità: la sua collaborazione con Rita De Crescenzo si conclude ufficialmente, lasciando alle spalle un’esperienza breve ma intensa. Dopo le voci di una crisi, lei stessa chiarisce che si tratta di un semplice esperimento social. Ora, i due percorsi si separano definitivamente, segnando un nuovo capitolo per entrambe. La partnership si chiude qui, senza più ambiguità o collegamenti futuri.

Si chiude con un comunicato netto e privo di ambiguità la breve e discussa collaborazione tra Maria Rosaria Boccia e Rita De Crescenzo. Ad annunciarlo è la stessa Maria Rosaria Boccia, ideatrice del podcast Pasta con la tiktoker. «La mia collaborazione con la signora De Crescenzo è stata limitata a un esperimento di comunicazione social all’interno del podcast Pasta », chiarisce Boccia in una nota. La collaborazione tra le due era stata anticipata da video sui social diventati virali, e lo stesso esordio del podcast era stato annunciato da De Crescenzo con enfasi: «Non è nu fake». Ma a pochi mesi dal lancio, l’intesa si è rivelata fragile. 🔗 Leggi su Open.online

