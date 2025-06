Mari e oceani allarme Wwf | posidonia a rischio maggiori impatti per l’Italia

Il mondo marino è in grave pericolo: mari e oceani sono sotto assedio, con la posidonia a rischio e impatti devastanti che minacciano anche le acque italiane. Lunedì 9 giugno si apre a Nizza la Conferenza delle Nazioni Unite sugli oceani, un’occasione cruciale per invertire questa rotta. Il WWF presenterà un rapporto con raccomandazioni vitali per proteggere il nostro patrimonio naturale — perché il mare, più di ogni altra risorsa, merita attenzione e azione immediata.

Lunedì 9 giugno a Nizza si apre la Conferenza delle Nazioni Unite sugli oceani. Il vertice, della durata di una settimana, arriva in un momento in cui solo il 2,7% dei mari è effettivamente protetto dalle attività estrattive distruttive, secondo l’organizzazione no profit Marine Conservation Institute. Per l’occasione il WWF diffonderà un nuovo rapporto che prevede raccomandazioni sia per governi che per diportisti. Secondo lo studio dell’associazione ambientalista sono “oltre 50mila gli ettari di posidonia oceanica potenzialmente colpiti soltanto nel 2024, cosa che equivale a una perdita economica in termini di servizi ecosistemici per più di 4 miliardi di euro all’anno”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mari e oceani, allarme Wwf: posidonia a rischio, maggiori impatti per l’Italia

