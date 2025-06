Marco Liorni a suo agio nel ruolo di giocatore-conduttore a Chi può batterci? | show di Max Tortora e Gabriele Vagnato

Marco Liorni brilla nel ruolo di giocatore e conduttore in "Chi può batterci?", il nuovo family game show di Rai 1 che unisce quiz, intrattenimento e partecipazione attiva del pubblico. Dopo l’anteprima di settembre, l’appuntamento in prima serata ha conquistato gli spettatori con una formula innovativa e coinvolgente, impreziosita anche da elementi di varietà come danza e canto. Un format che promette di rivoluzionare il modo di fare intrattenimento televisivo, continuando a sorprendere ogni settimana.

Dopo l'anteprima di settembre, è andato in onda ieri 7 giugno, in prima serata su Rai 1, "Chi può batterci?", il family game show condotto da Marco Liorni e prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Blu Yazmine. Il programma mescola competizione e intrattenimento, sfruttando i punti di forza del quiz e il coinvolgimento attivo del pubblico. In minima parte, anche alcuni elementi del varietà come la danza, il canto e la comicità. Una squadra di vip, formata da Max Tortora, Natasha Stefanenko, Massimo Ghini, Gloria Guida e Francesca Manzini e capitanata proprio dal presentatore, ha sfidato 101 concorrenti presenti in studio su domande con temi di cultura generale, progettate per testare non solo le loro conoscenze, ma anche l'intuito, il vissuto e le capacità logiche.

