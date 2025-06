Marco Guidone si unisce al Terre di Castelli | colpo grosso in attacco

Il Terre di Castelli fa un grande passo avanti: l’ingaggio di Marco Guidone, 39 anni, porta esperienza e determinazione in attacco. Dopo una stagione ricca di reti con la Cittadella, l’attaccante si unisce alla squadra oronero, arricchendo il roster di mister Fontana. Con questa operazione, il club dimostra di puntare in alto e di puntare su un mix di gioventù e saggezza. La nuova avventura sta per cominciare, e le aspettative sono alte...

Marco Guidone è un giocatore del Terre di Castelli. La società oronero ha chiuso il colpo grosso in attacco con il 39enne attaccante che dopo un anno e mezzo condito da 26 reti fra Eccellenza e D con la Cittadella (che ieri ha ufficializzato le conferme già note di Boccaccini e Marchetti) ha abbracciato il nuovo progetto. Guidone è il terzo innesto dopo Zironi e Vezzani e mister Fontana potrà poi contare anche sulla colonna difensiva Denis Dembacaj che ha raggiunto l’accordo per rimanere, una conferma che si aggiunge a quelle di Gibertini, Giordano, Bruno, Ben Driss, Hajbi, Tzvetkov, Nait e da ieri anche del portiere Venturelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Marco Guidone si unisce al Terre di Castelli: colpo grosso in attacco

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Guidone Marco Terre Castelli

Terre di Castelli: Marco Guidone pronto a rinforzare l'attacco in Eccellenza - Il Terre di Castelli sta per compiere un passo audace, puntando su Marco Guidone, l'attaccante esperto che potrebbe trasformare le sorti della squadra in Eccellenza.

Marco Guidone si unisce al Terre di Castelli: colpo grosso in attacco - Il Terre di Castelli ingaggia Marco Guidone, attaccante 39enne, dopo il successo con la Cittadella. Nuovi innesti e conferme nel calcio mercato. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Terre di Castelli: Marco Guidone pronto a rinforzare l'attacco in Eccellenza - In Eccellenza il Terre di Castelli prepara il colpo grosso in attacco: Marco Guidone, classe 1986, sta per dire di sì al club oronero, che ha convinto col progetto il giocatore corteggiato in modo con ... Come scrive msn.com

Terre di Castelli. È la quinta di fila - Il Terre di Castelli è un rullo compressore e con la quinta vittoria di fila sale al 2° posto, rosicchiando 2 punti alla capolista Cittadella (+5). Unica nota stonata il bruttissimo infortunio di ... Segnala sport.quotidiano.net

*NEW* New Holland T6.180 BluPower | Castelli macchine agricole | Agriteam323